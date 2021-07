Imagens do Parque do Japão, da Prefeitura de Maringá, chegam ao país das olimpíadas

Com o objetivo de mostrar pontos turísticos de Maringá, o Grupo Saikyou, da Acema, realizou gravações, no domingo, 25, de uma apresentação com o estilo de dança Yosakoi Soran diretamente do Parque do Japão, onde as belezas naturais do local contribuíram para o benefício plástico e estético do audiovisual apresentado.

O superintendente da Secretaria de Inovação, Aceleração Econômica, Turismo e Comunicação, Michael Tamura, acompanhou o grupo, composto por 18 dançarinos e dançarinas, além da equipe de staff.

“O grupo foi convidado por outro grupo do Japão a gravar vídeo. Foi uma ótima oportunidade de mostrar um dos pontos turísticos mais bonitos de Maringá, e essa referência entre Brasil e Japão veio em boa hora, pois estamos vivendo o espírito dos jogos olímpicos que acontecem em Tóquio”, afirma Tamura.

O Grupo Saikyou integra o Departamento de Yosakoi Soran da Acema, conta com 80 integrantes de idade entre 5 e 75 anos e tem como objetivo a formação e o desenvolvimento de crianças e jovens integrados nos valores culturais e sociais.

VISITE O PARQUE DO JAPÃO – Em uma área de mais de 100 mil metros quadrados localizada na Rua Tulipa, Parque Industrial de Maringá, o Parque do Japão foi concebido para disponibilizar algumas das formas de expressão mais significativas da milenar cultura japonesa.

Com funcionalidade artística, cultural, esportiva e gastronômica, o espaço é administrado pela Prefeitura de Maringá, que presa pela preservação ambiental e integração entre pessoas e natureza, de forma contemplativa e harmônica.

O Parque do Japão funciona de terça a domingo, das 8h às 18h, com entrada franca. Mais informações: (44) 3901-7012.