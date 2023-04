Influencer maringaense acorda com a Polícia Federal na porta de casa

Uma influenciadora de Maringá foi alvo de uma investigação da PF (Polícia Federal), que cumpriu, na manhã desta sexta-feira (28), quatro mandados de busca e apreensão – três no município paranaense e um em Itajaí/SC.

Os mandados foram requeridos no âmbito do inquérito policial que investiga o transporte e a comercialização habitual de mercadorias de procedência estrangeira, desacompanhadas de documentação comprobatória da sua regular internalização no país, ocorridos ao longo de cerca de 10 anos.

Durante as investigações, apurou-se que a influencer utilizava suas redes sociais com milhares de seguidores para arregimentar clientes, anunciar as viagens, publicar os produtos e impulsionar a venda das mercadorias ilícitas, e as internalizava em território nacional, trazendo-as como bagagens acompanhadas com origem nos Estados Unidos.

Um dos mandados foi no apartamento da influencer maringaense Talita Rafaella Machado Zuccoli. Talita NY, como é conhecida nas redes sociais se apresenta como empresária, palestrante, mentora e influenciadora.

Durante as buscas, os policiais federais encontraram mercadorias estrangeiras em um dos locais. Os investigados poderão responder pela prática do crime de descaminho, cuja pena pode chegar a quatro anos de prisão. (inf O Bonde)