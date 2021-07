Ladrão fica gravemente ferido ao despencar de chaminé durante arrombamento

Um indivíduo de 36 anos, se deu mal neste domingo, 25, a noite após praticar um arrombamento em um supermercado situado na Avenida Alziro Zarur, na Vila Santa Isabel.

Adriano Leonardo dos Santos, ficou gravemente ferido, após despencar da chaminé do estabelecimento comercial. Ele sofreu uma queda de aproximadamente 7 metros. O arrombador que seria ex-funcionário do local, no momento em que foi socorrido, estava desacordado.

O arrombador caiu no interior da loja. Agentes Tático da empresa de monitoramento responsável pela segurança do imóvel, encontraram o indivíduo no interior do supermercado.

Para atender o invasor, foram mobilizadas equipes do Siate e Samu. Santos permanece internado no HU sob escolta policial. Seu estado de saúde inspira cuidados. Assim que receber alta médica, será conduzido até à delegacia de Polícia Civil para serem tomadas as providências cabíveis.

Algumas pessoas chegaram a comentar no local do ocorrido, que o indivíduo estaria trabalhando de açougueiro em outro mercado da cidade. (inf Corujão Notícias)