Mais equipamentos

Nessa quarta-feira, 9, o Deputado Estadual Do Carmo, acompanhado de Keila Zegobia e de Irene Moura, vereadoras do município de Sarandi, estiveram no Hospital Metropolitano para formalizar a entrega dos equipamentos Broncoscópio e Endoscópio, adquiridos com recursos do Plano Paraná Mais Entidades.

A Rede Metropolitana vem, mais uma vez, registrar os mais singelos e cordiais agradecimentos por este importante pleito que será fundamental para a manutenção do atendimento humanizado e igualitário para todos os pacientes, principalmente os atendidos pelo Sistema Único de Saúde – SUS.