Mais uma morte de motociclista

Murilo Dias Andrade, 27 anos, acabou morrendo após cair de moto na rua Neo Alves Martins, próximo ao cruzamento com a avenida Laguna, ao lado do Parque do Ingá, na Zona 2, em Maringá. O acidente aconteceu no final da madrugada deste sábado (28).

Conforme as informações testemunhas, a vítima seguia pela avenida quando por motivos desconhecidos acabou sofrendo a queda. O socorro foi acionado mas o o jovem acabou não resistindo e morreu no local devido aos ferimentos.

Após um trabalho de perícia realizado por agentes da Polícia Científica, o corpo foi recolhido e encaminhado ao IML de Maringá.

As circunstâncias do acidente serão investigadas. (inf Marcelo Batista/foto André Almenara)