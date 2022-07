Maníaco é preso após se masturbar na frente de menina

Está preso o homem que se masturbou na frente de crianças no

Jardim Alvorada, em Maringá. O homem foi detido na manhã deste

domingo (17), na Vila Esperança, após voltar a se masturbar na frente

de uma outra criança.

O pai da menina, seguiu o homem e acionou a Polícia Militar. A equipe

do Pelotão de Trânsito, composta pelo Cabo Alisson e Soldado Helder

Palma, que estava nas proximidades, conseguiu prender em flagrante o

suspeito na Vila Santo Antônio.

Adriano Anselmo Gonçalves, de 29 anos, havia sido filmado por uma

mãe que presenciou ele se masturbando na frente das suas filhas na

tarde da última quinta-feira (14).

De acordo com a Polícia Militar, Adriano consta com várias passagens

pela polícia pelo mesmo crime na cidade de Paranavaí.

Diante dos fatos, o homem conhecido como Maníaco do Alvorada foi

encaminhado para a Delegacia de Polícia Civil de Maringá. (inf Corujão Notícias)