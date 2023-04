Maringaenses comandam Conselho de Ética da Assembleia Legislativa do Paraná

Foi instaurado o Conselho de Ética e Decoro Parlamentar da Assembleia Legislativa do Paraná, que tem como presidente o Delegado Jacovós e como vice-presidente o também maringaense Paulo Rogério do Carmo.

De acordo com o regimento interno da Alep, compete ao Conselho de Ética e Decoro Parlamentar atuar “no sentido da preservação da dignidade do mandato parlamentar no Poder Legislativo, agindo independente de provocação”. Cabe ao conselho a avaliação de atos que ferem a ética parlamentar.

Integram ainda o conselho, como membros titulares, os deputados Tercilio Turini (PSD), Renato Freitas (PT), Matheus Vermelho (PP),