MDB de Maringá reelege Adriana Santana e reforça pré-candidatura de Edson Scabora

O MDB de Maringá realizou, na manhã deste sábado, 15, a Convenção Municipal para a escolha do novo Diretório. A presidente Adriana Santana foi reeleita, com a confiança da maioria dos filiados.

O evento contou com a presença de vereadores, do prefeito Ulisses Maia, do presidente estadual do MDB, deputado Anibelli Neto, Orlando Pessuti, Ricardo Maia, que se filiou ao partido, e de diversas lideranças políticas de Maringá e região.

Em seu discurso, Santana destacou os avanços que Maringá obteve nos últimos anos e afirmou que a continuidade desse trabalho passa pela pré-candidatura do vice-prefeito Edson Scabora.

“O MDB está preparado para as eleições municipais de 2024”, disse Santana. “Temos uma chapa completa de candidatos, com nomes que representam a renovação e a experiência.”

O presidente estadual do MDB, Anibelli Neto, também falou da importância da candidatura de Scabora. “O Edson Scabora é um político experiente e competente”, disse Neto. “Ele é a melhor opção para Maringá.”

A convenção do MDB de Maringá foi um importante passo para o fortalecimento do partido na cidade. A reeleição de Adriana Santana e a pré-candidatura de Edison Scabora demonstram que o MDB está unido e preparado para as eleições municipais do ano que vem. (inf O Diário Maringá)