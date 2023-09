Médica morre após latrocínio

Dois jovens da mesma família foram baleados durante uma tentativa de assalto no Jardim Paulista, em Maringá. Foi na noite de sábado, 16, quando a médica Thayani Garcia Silva, 25 anos, realizava um jantar em sua residência para alguns familiares.

Passava das 22 horas quando a jovem foi levar sua avó embora. Ao parar o veículo para a idosa descer, bandidos armados anunciaram o roubo. Thayani ficou assustada e acelerou o veículo. Um dos criminosos atirou contra o carro. A bala atingiu o ombro e saiu no tórax da médica. Mesmo baleada a vítima dirigiu por alguns metros mas perdeu o controle do carro invadindo uma casa. Ela não resistiu aos ferimentos e morreu no local.

O primo da médica escutou o disparo e ao sair na rua viu a sua avó cercada pelos criminosos.

Jackson Vinicius da Silva, 29 anos, foi baleado no peito. O jovem precisou ser entubado pela equipe médica. O primo da médica foi levado em estado gravíssimo ao pronto socorro do Hospital Metropolitano de Sarandi.

A Polícia Militar informou que os bandidos ao fugirem do bairro realizaram outro assalto. Uma motocicleta foi levada pelos marginais mas abandonada alguns metros após o pneu estourar. (inf André Almenara/foto Plantão Maringá)