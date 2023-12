Ministério Público recomenda que projeto de empréstimo de R$ 200 mi seja retirado de pauta

O Ministério Público do Paraná (MPPR), por meio da Promotoria de Defesa do Patrimônio Público, enviou à Câmara de Vereadores de Maringá, em nome do Vereador e Presidente do Legislativo, Mário Hossokawa (PP), uma recomendação administrativa para a retirada de pauta e suspenção da tramitação do Projeto de Lei nº 16873/2023, elaborado pela Prefeitura de Maringá, que prevê a contratação de um financiamento no valor de R$ 200 milhões.

Segundo o Promotor de Justiça Pedro Ivo de Andrade, a recomendação administrativa expedida pelo MPPR aponta possíveis ilegalidades em relação ao projeto.

O projeto de lei foi elaborado pelo Poder Executivo e encaminhado à Câmara de Vereadores para ser votado em regime de urgência, face à última sessão do ano de 2023, que ocorre nesta quinta-feira (14).

No documento enviado à Câmara, o MP ainda ressalta que caso as recomendações não sejam acatadas, a Promotoria “adotará as medidas judiciais e/ou extrajudiciais cabíveis“.

Na noite dessa quarta-feira, 13 de dezembro, a Prefeitura de Maringá, divulgou via Secretaria de Comunicação as benfeitorias que poderiam ser executadas caso o projeto fosse aprovado na Câmara.

No conteúdo, o prefeito Ulisses Maia (PSD) ressaltou que “apenas uma pequena parte deste dinheiro será investida nesta gestão, mas é importante que o município tenha recursos aprovados para os próximos anos”. Sobre os juros, o Prefeito pontuou que só começam a ser pagos a partir de quando o município usar o dinheiro. Maia disse ainda que todas as obras estruturantes em Maringá foram feitas com financiamento e no Governo do Estado são executadas da mesma forma.

A Prefeitura de Maringá ainda listou as obras que seriam beneficiadas com o valor do financiamento – veja a seguir.

– Construção do Restaurante Popular do Jardim Alvorada

– Ampliação e/ou reforma no prédio do Hospital Municipal

– Reforma da UPA Zona Norte

– Recuperação total de área danificada da Policlínica Zona Sul

– Revitalização do deck do Parque do Japão

– Revitalização do Parque Alfredo Nyffeler

– Construção do Centro de Eventos Oscar Niemeyer

– Reforma e ampliação do Centro Esportivo Edith Dias de Carvalho (Borga Gato)

– Reforma e ampliação do Centro Esportivo Dr. Altino Borba (Mandacaru)

– Reforma e ampliação do Centro Esportivo Dr. Luiz Moreira de Carvalho (Vila Operária)

– Implantação do Centro de Desenvolvimento de Vôlei de Praia

– Recapeamento asfáltico e manutenção de galerias pluviais

– Implantação da fase 2 do Eixo Monumental

– Obra de drenagem na Rua Mandaguari

– Drenagem e pavimentação na Rua Gertrude

– Drenagem e Pavimentação na Rua Íris

– Drenagem e pavimentação na Av. João Pereira (da Rua Henrique Bim até a Av. Colombo)

– Drenagem e pavimentação do Parque de TI

– Pavimentação asfáltica e adequação de redes pluviais na Rua Fernão Dias e Azulão

– Construção do Condomínio da Pessoa com Deficiência (PCD)

Conforme sinaliza o Ministério Público, as obras especificadas pela Prefeitura que seriam executadas com o valor do financiamento não são obras emergenciais. (inf Iasmin Calixto/GMC Online)