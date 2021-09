Morre Luizinho Gari, aos 43 anos

O servidor público Luis Steinle de Araújo, o Luizinho Gari, 43, morreu nesta tarde, 12, no Hospital Santa Rita, onde estava internado após três paradas cardíacas. Luizinho, que foi vereador (2013-2016), estava em estado de depressão. Auxiliar operacional desde 2002, trabalhava na Gerência de Coleta e Tratamento de Resíduos da Secretaria de Limpeza Urbana de Maringá.

O velório será no espaço do Prever do Jardim Alvorada.