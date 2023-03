Morre no hospital delegado de Maringá baleado na cabeça em Foz do Iguaçu

Morreu no início da noite deste domingo, 19, no Hospital municipal de Foz do Iguaçu,

o delegado titular da Delegacia da Mulher (DM) de Maringá, Dr Vanderson Gurgel

Batista, de 38 anos. Gurgel foi encontrado ferido com um tiro na cabeça, em um dos

banheiros do Parque Nacional (Cataratas).

O delegado foi socorrido inconsciente e encaminhado para a unidade hospitalar intubado.

Minutos após de dar entrada no HM, ele não resistiu e faleceu. Gurgel assumiu recentemente a DM de Maringá. Ele foi policial militar no estado do Ceará. Chegou a patente de 1º Tenente.

Prestou concurso para delegado no Paraná, e na sua turma passou em primeiro lugar. O delegado tinha vários projetos a serem implantados na Delegacia da Mulher. Ele era casado e pai de um bebê recém nascido. Nesse final de semana, ao lado da família ele foi a passeio até Foz do Iguaçu.

A Delegacia de Homicídios e Proteção a Pessoa de Foz do Iguaçu, vai apurar as circunstâncias da morte do delegado. Existe a suspeita do tiro ter sido disparado através da arma do delegado, porém, de forma acidental. Outras possibilidades não foram descartadas.