Morre Rolando Boldrin aos 86 anos

O cantor, compositor e ator Rolando Boldrin morreu nesta quarta-feira (9) em São Paulo, confirmada pela assessoria do artista Boldrin, motivo da morte não foi divulgado. Boldrin estava no ar semanalmente na TV Cultura no programa “Sr Brasil”. O velório será realizado na Assembleia Legislativa do Estado de São Paulo (Alesp). O horário será informado em breve.

Ator de filmes premiados e de novelas acompanhadas no Brasil inteiro e até no exterior, tornou-se compositor e grande contador de causos.

Em maio deste ano, a TV Cultura homenageou Boldrin pelos 85 anos de vida com a exibição do documentário “Eu, A Viola e Deus”, dirigido por João Batista de Andrade.

O filme conta a história do artista na música e nas artes desde a infância. Há depoimentos de pessoas que fizeram parte da trajetória dele. Entre elas está Patricia Boldrin, Rosa Maria Boldrin e Adilson Boldrin, esposa, irmã e sobrinho do apresentador, respectivamente. Há também Aldo Pedersoli e Francisco Zeleskinar (Chiquinho), o sanfoneiro José Clovis Franco (Orelha) e do barbeiro Alfredo Gaspar dos Santos.(inf UOL)