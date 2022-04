Morre Tabajara Marques

Faleceu nesta noite, 22, no Hospital Municipal de Maringá, o fotógrafo e artista plástico Tabajara Marques (foto). Ele recentemente sofreu um terceiro AVC; hoje seu estado piorou e teve duas paradas cardiorrespiratórias.

Tabajara de Souza Marques trabalhou na Câmara e na Prefeitura de Maringá e era uma pessoa muita querida no meio da comunicação. Nascido no Rio de Janeiro, pai de três filhos (Pâmela, Larissa e Mikael), ele tinha 74 anos. O velório esta previsto para começar por volta das 9h; o corpo será cremado no Crematório Angelus. (inf Angelo Rigon)