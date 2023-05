Motociclista e pedestre morrem após acidente na rodovia BR-376

Duas pessoas morreram durante um acidente de trânsito na rodovia BR-376, nas proximidades do motel Bentevi, na noite desta quarta-feira, 17, em Sarandi.

Segundo a Polícia Rodoviária Federal (PRF), um pedestre tentou atravessar a via e foi atropelado por um motociclista. O acidente ocorreu por volta das 21h40, após a colisão, o motociclista foi arremessado na pista de rolamento e acabou atropelado por uma carreta.

Equipes dos do Serviço de Atendimento Móvel de Urgência (Samu) e Corpo de Bombeiros, foram acionadas, porém o médico do Samu constatou a morte das duas pessoas no local.

O motorista do caminhão fugiu do local e até o fechamento desta matéria não havia sido localizado. As vítimas não portavam documentos. (inf Plantão Maringá)