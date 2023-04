Motorista com carro de luxo causa acidente após fugir da polícia em Maringá

Um motorista de uma Mercedes-Benz de luxo foi preso após causar um acidente e fugir da polícia na tarde desta quarta-feira (26), em Maringá. Segundo a Polícia Militar, na fuga, o homem que estava visivelmente embriagado causou outro acidente.

Ainda segundo a PM, o primeiro acidente ocorreu na região central da cidade. Uma equipe da Semob presenciou o acidente e foi prestar os primeiros atendimentos. Ao pedir os documentos dos motoristas, o condutor que causou o acidente, disse que não iria entregar. Fabio Martins, 33 anos, entrou no veículo e fugiu em alta velocidade.

Na fuga, o suspeito quase bateu em uma viatura da Polícia Militar. A equipe juntamente com agentes da Semob e Guarda Civil, passaram a acompanhar o veículo.

Após percorrer diversas ruas e avenidas, o condutor perdeu o controle da direção e bateu contra o muro de uma residência, no cruzamento da rua Campo Sales com Arlindo Planas.

Foi dada voz de prisão ao motorista que foi encaminhado à Delegacia de Polícia Civil de Maringá, o delegado de plantão não atribuiu fiança, com isso Fábio Martins ficou preso. (inf Plantão Maringá)