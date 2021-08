Motorista morre em acidente na rodovia BR-376

Um dos motoristas, de 29 anos, envolvido em um grave acidente de trânsito, registrado na noite desta quinta-feira, 12, no quilômetro 112 da rodovia BR-376, morreu no hospital Santa Casa de Paranavaí, pouco tempo depois da colisão traseira seguida de capotamento. A vítima foi identificada como Gustavo Dias, e a princípio seria morador de Maringá.

Segundo a Polícia Rodoviária Federal, ele conduzia um Troller T4, com placa de Maringá, e colidiu violentamente com a traseira de uma VW/Kombi, com placasde Paranavaí. Após a primeira colisão, os veículos saíram da pista e capotaram. Os dois envolvidos seguiam no sentido Paranavaí à Maringá.

O trecho onde ocorreu o acidente é de pista dupla e a colisão ocorreu na faixa da direita. Durante o atendimento realizado pelos socorristas, o condutor do Troller de Maringá, afirmou durante o atendimento estar com COVID-19. Ele perdeu a consciência durante o atendimento e foi encaminhado ao Hospital Santa Casa em Paranavaí.

O condutor da Kombi, um homem de 33 anos, foi socorrido com lesões leves e encaminhado ao mesmo hospital. Estiveram no local socorristas do Corpo de Bombeiros e do SAMU. Os dois veículos envolvidos nesse acidente foram encaminhados ao pátio conveniado da PRF em Paranavaí.

A Kombi possuía débitos de multas e licenciamento. Já o Troller foi encaminhado por ausência de responsável para entrega no local.

Os danos causados nos veículos pela colisão indicam para o excesso de velocidade como causa principal para o acidente. A PRF fará o Boletim de Acidente de Trânsito e poderá registrar e aferir outras possíveis causas. (inf Corujão Notícias)