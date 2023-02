Motorista embriagado causa acidente gravíssimo em Maringá

O acidente aconteceu na noite desta sexta-feira, 17, no cruzamento das ruas Santos Dumont e Vereador Basílio Sautchuk, Centro de Maringá. Um rapaz que pilotava uma motocicleta seguia pela Santos Dumont quando no cruzamento um automóvel cruzou a preferencial.

A batida foi tão violenta que o carro VW Voyage rodou depois que a moto atingiu a lateral do automóvel. O condutor do Voyage fugiu do local em alta velocidade pela Basílio Sautchuk. Populares foram atrás e conseguiram fazer o motorista parar na esquina da avenida Tamandaré.

Enquanto o motociclista, Wellinson Ramos da Silva, 26 anos, era socorrido pelo Siate, a Polícia Militar foi ao local e prendeu o motorista, Silvio de Oliveira Riter, 49 anos. O resultado do teste de bafômetro acusou 0,66 mg/l de álcool no sangue do homem.

O condutor recebeu voz de prisão sendo encaminhado ao plantão da Polícia Civil de Maringá. O piloto da moto sofreu uma fratura grave próxima da mão, sendo necessário uma intervenção cirúrgica.

Dois estudantes que ajudaram a prestar os primeiros socorros até a chegada da ambulância foram vítimas de um ladrão que se aproveitou para levar uma bolsa contendo materiais escolares, cartões de crédito, documentos, dinheiro e celular. (inf André Almenara)