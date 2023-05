Motorista sofre acidente grave no Centro de Maringá

Uma mulher sofreu ferimentos ao colidir seu automóvel Ford Ka contra uma árvore no cruzamento das avenidas Tiradentes com Parigot de Souza, em Maringá. O acidente aconteceu por volta de 5 horas deste domingo, 14.

A condutora, de nome Débora, foi retirada do veículo só após a chegada de uma equipe do Corpo de Bombeiros. A vítima apresentava trauma de crânio. O Veículo de Intervenção Rápida do Samu auxiliou no atendimento.

A motorista foi medicada e encaminhada ao pronto socorro do Hospital Bom Samaritano. A Polícia Militar de Maringá registrou no local um boletim de acidente de trânsito. O veículo precisou ser retirado da via com ajuda de um guincho. (inf André Almenara)