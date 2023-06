Mulher e criança morrem após casa pegar fogo em condomínio de Maringá

O Corpo de Bombeiros de Maringá atendeu a uma ocorrência de incêndio na manhã desta sexta-feira, 30. Uma residência pegou fogo no Condomínio Villagio Bourbon localizado na avenida Cerro Azul e deixou duas pessoas gravemente feridas e infelizmente duas mortes, entre elas uma criança.

Segundo o 5° Grupamento dos Bombeiros de Maringá, as vítimas fatais seriam uma mulher de 50 anos, que prestava serviços como babá e uma criança de apenas 1 ano.

A mãe e o filho de 3 anos, correram para a sacada do sobrado, de onde gritaram por socorro. A babá se trancou com o bebê de 1 ano em um banheiro e acabaram morrendo asfixiados.

Mãe e filho foram socorridas pelo Siate para a Santa Casa.

Segundo um oficial do CB, as causas do incêndio ainda são investigadas, mas as chamas tiveram início no primeiro andar da casa. As vítimas estavam nos quartos, que ficam no pavimento superior, que chegou a ser atingido.

A proprietária da casa, Thayane Meneguetti, 35 anos, conseguiu sair com o filho Pedro, de 3 anos, para a sacada da suíte da residência, mas a babá de aproximadamente 50 anos e o pequeno Benjamin, se trancaram no banheiro, onde os corpos foram localizados.

Mesmo após 3 horas de combate ao incêndio, os Bombeiros ainda encontravam focos de fogo no interior do imóvel esta manhã.(inf Site Pinga Fogo)