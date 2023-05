Mulher é presa por fazer topless durante caminhada com cachorros em Balneário Camboriu

Uma mulher de 36 anos, que caminhava com cachorros com os seios à mostra, foi detida pela Guarda Municipal em Balneário Camboriú (SC). O caso foi registrado por volta das 15h de sábado (13/5). Equipes do órgão abordaram a mulher, que teria desrespeitado a ordem de parada e continuou andando.

Segundo a Guarda Municipal, a mulher ficou “visivelmente alterada”. Os agentes usaram uma blusa para cobrir os seios dela. Em seguida, ela recebeu atendimento do Corpo dos Bombeiros. (leia mais)