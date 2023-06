Mulher morre após cair de carroceria de caminhonete em Maringá

A jovem Ane Caroline Stanchackk Mosconi, de 33 anos, estava na carroceria de uma caminhonete do seu pai quando ocorreu a fatalidade. O acidente ocorreu na Avenida Nildo Ribeiro da Rocha, localizada na zona Sul da cidade.

Segundo relatos recebidos pelos socorristas, Ane Caroline encontrava-se na carroceria modelo S10, segurando um armário e uma geladeira, ela estava transportando os móveis para sua nova residência. Durante uma subida da via, infelizmente ela perdeu o equilíbrio e acabou caindo, e o móvel sobre ela. O peso da geladeira, que também despencou resultando em um traumatismo craniano grave. Ane Caroline ficou inconsciente e, prontamente, uma equipe do Samu realizou a intubação e a encaminhou ao Hospital Bom Samaritano. No entanto, apesar dos esforços médicos, ela não resistiu..

De acordo com informações obtidas junto a conhecidos da jovem, Ane Caroline estava em processo de mudança para a casa de uma amiga. As duas amigas planejavam abrir uma empresa juntas.