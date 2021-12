Numa rede social, na formalização da filiação de Deltan Dallagnol, que assinou a ficha há quase um mês no partido, o ex-juiz e ex-ministro de Bolsonaro Sergio Moro ressaltou: “Nossa turma é a do Podemos. Não é a do mensalão, não é a turma do petrolão, não é a turma da rachadinha. Aqui não precisamos esconder ninguém, podemos sair às ruas juntos. Essa tem que ser a cara da política do país.”

O texto é ilustrado pela foto acima, que traz ao menos três pessoas ligadas direta ou indiretamente a Maringá: Deltan, que recentemente adquiriu com a mulher o apartamento em condomíio de luxo de Curitiba que pertenceu ao ex-secretário de Fazenda Luís Antonio Paolicchi; o senador Alvaro Dias, que praticamente se criou em Maringá, e teve trabalho para explicar o episódio do avião de Alberto Youssef, que teve horas pagas por Paolicchi; e o próprio Moro, maringaense de nascimento, e que por duas vezes teve Youssef como “cliente” na Justiça Federal (caso Banestado e Lava Jato). (inf Angelo Rigon)