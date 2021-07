Negócio de 100 milhões

A Gebon Sorvetes, que tem sede em Japurá, foi vendida por cerca de R$ 100 milhões. A aquisição, feita por uma gigante do setor de alimentos, ainda está mantida “a sete chaves”. A informação foi publicada pela Tribuna de Cianorte.

“Apesar do gigantismo da marca, a empresa ainda era administrada de forma familiar, mas seus produtos tem forte aceitação no mercado nacional com grande capacidade de expansão na produção e no mix de produtos, algo que foi detectado pelos compradores há algum tempo”, diz o jornal, acrescentado que a negociação foi fechada há alguns dias e deve ser anunciada oficialmente nas próximas semanas. (via Angelo Rigon)