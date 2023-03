Ouvidoria do Sebrae/PR vence premiação nacional

A Ouvidoria do Sebrae/PR foi uma das vencedoras da categoria Melhores Cases 2022 do Prêmio Ouvidorias do Brasil 2022, da Associação Brasileira das Relações Empresa Cliente (Abrarec). A iniciativa do Comitê Internacional da Abrarec tem como objetivo reconhecer as ouvidorias que são referências nos quesitos de amplitude de atendimento e inovação em processos e tecnologia. A Ouvidoria foi vencedora já na sua primeira participação. A entrega acontecerá no dia 16 de março, Dia do Ouvidor, durante o Fórum Ouvidorias Brasil, em São Paulo.



Segundo a gerente da Unidade de Integridade Corporativa do Sebrae/PR, Larissa Dias Botion Cruz, o case premiado foi um projeto que trazia soluções para um estereótipo negativo que havia em relação ao recebimento de reclamações. É a primeira Ouvidoria de todo Sistema Sebrae a receber o reconhecimento.



Larissa explica que, na busca por soluções, foi necessário ressignificar o papel da Ouvidoria, trabalhando com as equipes a importância deste processo para a instituição e todas as partes interessadas.



Com o objetivo de conscientizar os colaboradores sobre os mecanismos da Ouvidoria e apresentar repostas mais resolutivas, o projeto foi realizado, em 2022 e compreendeu quatro etapas: entrevistas com clientes internos e identificação de pontos de melhoria; plano de ação (roadmap) de evolução; elaboração de manual para tratamento de manifestações; e a capacitação de equipes.



Como resultado da ação premiada, a Ouvidoria do Sebrae/PR reduziu em 80% o tempo de respostas das manifestações recebidas, melhorou a média de satisfação dos clientes com relação às manifestações, reduziu em 88% o número de manifestações devolvidas solicitando “maior resolutividade” para a questão apresentada, e promoveu a divulgação e o uso efetivo do Manual de Boas Práticas para Tratativas de Manifestações.



“A nossa Ouvidoria vai além de receber, encaminhar e finalizar manifestações. Nosso objetivo é, realmente, contribuir para a melhoria dos processos, produtos e serviços a partir das manifestações e percepções dos nossos clientes, colaboradores, fornecedores e parceiros”, completou a gerente da Unidade de Integridade Corporativa.





Reconhecimento

O Prêmio Ouvidorias Brasil foi criado em 2012 e, desde então, é concedido, anualmente, aos melhores cases inscritos e selecionados, das organizações públicas e privadas do Brasil e do exterior.



De acordo comendadora Lúcia Farias, vice-presidente da Abrarec, o objetivo da premiação é reconhecer organizações e ouvidores que trabalham para fortalecer e expandir o instituto da categoria no Brasil e no mundo.



Além do Sebrae/PR, ouvidorias e ombudsmans de outras grandes marcas brasileiras, como o Banco do Brasil, a Vivo, o Santander, a Mapfre, a Cielo e o Bradesco também estão entre os ganhadores do Prêmio Ouvidorias Brasil 2022.



Ombudsman é um cargo em órgão, instituição ou empresa com a função de receber críticas, sugestões e reclamações de usuários e consumidores, com o dever de agir de forma imparcial para mediar conflitos entre as partes envolvidas.



Inf: Assessoria de Imprensa Sebrae Paraná