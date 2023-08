Nota sobre o acidente envolvendo o executivo Rafael Tortola da GTFoods

Em resposta à divulgação realizada em seu veículo, informamos oficialmente

que no último sábado, dia 26 de agosto, por volta das 17h10, na BR-376, nas

proximidades de Mandaguaçu, o executivo Rafael Tortola esteve envolvido

em uma colisão com o ciclista Danilo Papa. Gostaríamos de esclarecer que

Rafael Tortola não deixou o local do acidente.

O executivo prestou assistência e, após o SAMU ser chamado, não passou

bem e foi encaminhado a um hospital. Todos os pertences e o carro de

Rafael Tortola ficaram no local e o executivo foi então encaminhado ao

Hospital Guirello de Maringá (HC de Maringá), permanecendo hospitalizado

durante a noite e recebendo alta no dia seguinte de manhã.

A equipe de assessoria de Rafael Tortola prestou todo o acompanhamento e

socorro no local do acidente, seguindo posteriormente ao Hospital Santa

Rita. No domingo, dia 29, por volta das 15h, Danilo Papa recebeu alta médica

e encontra-se em recuperação em sua residência

Agradecemos pela compreensão e permanecemos à disposição para

qualquer esclarecimento adicional.

Assessoria de Imprensa – Rafael Tortola