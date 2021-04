Novo Comandante do 3ºCRPM é recebido pelo prefeito Ulisses Maia

Na tarde desta quarta-feira, 14, o prefeito Ulisses Maia recebeu no Paço Municipal, o novo comandante do 3º Comando Regional da Policia Militar , Coronel Carlos Alberto Rodrigues Assunção. O encontro foi acompanhado do Tenente-Coronel Ademar Paschoal, Sub-Comandante da Chefia do 3ºCRPM e do secretário de Segurança Pública de Maringá, Ivan Quartaroli.

O prefeito de Maringá destacou a parceria e harmonia com as forças de segurança, enfatizou a importância da Policia Militar no combate a criminalidade e os excelentes indicadores que Maringá tem na área da segurança pública.



O Coronel Carlos Alberto Assunção ficou muito entusiasmado com a qualidade de vida dos maringaenses, e pretende em breve fixar residência na Cidade-Canção. Assunção é natural de Curitiba, tem 50 anos, formado em Direito pela Pontifícia Universidade Católica e tem um vasto curriculum de serviços prestados na corporação, destaque para coordenação de Assuntos Internos da Corregedoria Geral da PM, Chefia da Consultoria Jurídica do Comando-Geral, Sub-Comandante do 23º BPM de Curitiba, Chefe da 1ª Seção do Estado-Maior e foi Comandante do 26º e 13º BPM.



O 3º CRPM coordena oito unidades da Polícia Militar na faixa Noroeste do estado, e atende 116 municípios, uma população estimada em 2 milhões de habitantes. Nesta região ficam situadas a 14ª, 15ª, 16ª e 17ª Áreas de Integradas de Segurança Pública.