O União Brasil pega fogo

Novo presidente do União Brasil, Antonio Rueda, e a irmã dele, Maria Emília Rueda, que é tesoureira do partido, tiveram suas casas de praia incendiadas nesta segunda-feira no litoral de Pernambuco, segundo a Veja.

Rueda, que está em viagem aos Estados Unidos, decidiu voltar ao país depois do ocorrido e divulgou a seguinte nota: “O recém-eleito presidente Nacional do União Brasil, Antonio de Rueda, e a tesoureira do partido, Maria Emilia de Rueda, lamentam profundamente o incêndio que atingiu as duas casas da família no litoral de Pernambuco na noite desta segunda-feira. Os Rueda pediram à Polícia Civil do Estado de Pernambuco célere e rigorosa investigação dos fatos. A família não descarta a possibilidade de um atentado motivado por questões político-partidárias”.

“O episódio ocorre dias após Rueda derrotar seu antigo aliado e agora inimigo declarado Luciano Bivar nas eleições do União Brasil. Rueda chegou a registrar boletim de ocorrência e a contratar seguranças para ele e a família, depois de Bivar ter ameaçado o ex-aliado. Apesar da suspeita de atentado citada por Rueda, não há nada que ligue o fato a Bivar”, diz a reportagem.