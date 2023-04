Obras em andamento

Iniciadas há pouco mais de um mês, prosseguem as obras da nova ciclovia construída no canteiro central da avenida Mário Clapier Urbinati, ligando o final do Jardim Universitário à avenida Mandacaru.

Nesta semana o avanço da ciclovia, que ligará a avenida Mandacaru (praça Jacinto Ferreira Branco) e a rua Cristal, no Universitário, integrando-se à da avenida Alziro Zarur, em direção ao Conjunto Ney Braga e à da Mandacaru, foi significativo.