Obras na avenida Herval alteram trânsito a partir desta segunda-feira

A partir desta segunda-feira,3, por uma semana, a Sanepar realizará obras na avenida Herval entre a avenida Prudente de Morais e a rua Floriano Peixoto na Zona 7 em Maringá. Serão trocadas tubulações antigas, com infiltração, da rede de esgoto.

A sinalização das obras é por conta da Sanepar. A Secretaria de Mobilidade Urbana da Prefeitura (Semob) fará o patrulhamento da região e orientará os motoristas quando necessário.

Com as obras, a pista da esquerda da Herval no sentido centro/Avenida Colombo será fechada. Para facilitar o fluxo de veículos na região será realizado um desvio do trânsito por ruas laterais. Com isso, a quadra da rua Marechal Deodoro, entre a Rua Saldanha Marinho e a Herval, ficará fechada durante todo o tempo da obra, entre 8 e 18 horas, com acesso somente aos moradores.