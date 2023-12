Operação fiscaliza ação de flanelinhas

Nesta sexta-feira, 22, à noite a Guarda Civil Municipal e as polícias Civil e Militar realizaram operação integrada para fiscalizar a ação de flanelinhas na região central de Maringá. A ação foi deflagrada após denúncias da comunidade sobre situações de extorsão, ameaça e cobrança em áreas públicas de estacionamento.

Durante a ação, as equipes abordaram 10 pessoas e realizaram orientações. Uma das pessoas foi conduzida pela Polícia Civil para a delegacia. A concentração das forças de segurança ocorreu no Batalhão de Polícia Militar e, na sequência, as equipes foram às ruas para fiscalizar a ação dos flanelinhas.

O secretário de Segurança, Ivan Quartaroli, explica que as ações de fiscalização são constantes e intensificadas no período de fim de ano. “As pessoas, quando se sentirem ameaçadas ou extorquidas, devem acionar a Polícia Militar no local ou proximidades para que as medidas legais sejam adotadas”, orienta Ivan Quartaroli. A Polícia Militar pode ser acionada pelo telefone 190.