Operação mira tráfico de drogas e lavagem de dinheiro

O juízo da 23ª Vara Federal de Curitiba autorizou duas operações da Polícia Federal com o objetivo de desarticular organização criminosa que atuava com a lavagem de dinheiro do tráfico de drogas e outros crimes diversos. Foram expedidos pela Justiça Federal 28 mandados de prisão temporária, 39 mandados de busca e apreensão em seis Estados, além do cumprimento de 7 mandados de busca e apreensão no Paraguai. As operações foram deflagradas na manhã desta quinta-feira e incluiu mandados em Londrina e Cianorte.

Uma das operações, denominada Sucessão, é um desdobramento da Operação Spectrum que investiga o tráfico internacional de drogas e a lavagem de dinheiro, com várias fases em tramitação na 23ª Vara Federal. Já a Operação Fluxo Capital, por sua vez, tem por objetivo desmantelar organização criminosa responsável pela lavagem do dinheiro por meio de movimentações milionárias, com a utilização de “laranjas”, empresas de fachada e contadores.

Segundo informações da PF, o grupo investigado não se limitava à lavagem do dinheiro da ORCRIM relacionada à Operação Spectrum, tendo relação também com diversas outras organizações criminosas atuantes em território nacional, inclusive, envolvidas em outros delitos além do tráfico de drogas.

Consta que a movimentação de valores em espécie, foi alcançada por diligências de campo norteadas pelo monitoramento telefônico dos investigados, que levaram a apreensão em de um carregamento do grupo que transportava a quantia de R$ 8,154 milhão e US$ 1,2 milhão, em meio a caixas de verduras em um caminhão em deslocamento entre Curitiba e São Paulo.

No Paraná foram cumpridos mandados em Curitiba, Matinhos, Pontal do Paraná, Paranaguá, Londrina e Cianorte. No Estado de São Paulo, na capital, São Paulo e também em Barueri. Mandados em Boa Vista (RR), Cuiabá (MT), Campo Grande e Dourados em Mato Grosso do Sul, e em Florianópolis (SC) também foram cumpridos. (via Angelo Rigon/foto CSPF)