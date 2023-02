Para incentivar adoção, jogadores do Maringá FC entram em campo no domingo, 26, com cães resgatados pela Prefeitura

Os jogadores do time maringaense entrarão no gramado com pets resgatados pelo município para incentivar a adoção de animais. A campanha, inédita no Campeonato Paranaense, é uma parceria da Prefeitura de Maringá, por meio da Secretaria de Proteção e Bem-Estar Animal, com o Maringá FC.

Com castração, vacinas em dia e microchipados, os seis pets estarão prontos para marcar um golaço no coração de novas famílias. O desfile será antes do início da partida, às 15h45. Durante a abertura dos portões, das 14h às 15h30, a Prefeitura de Maringá também realizará uma feirinha especial de adoção na área interna do Estádio Willie Davids. O objetivo é sensibilizar os torcedores e, quem sabe, garantir a vitória, ou melhor, novos lares para os pets.

“Essa parceria é muito importante para que possamos avançar ainda mais com a causa animal e incentivar a adoção responsável. Os maringaenses são apaixonados por futebol e, dessa forma, vamos ampliar o nosso alcance, informar a comunidade sobre a importância do nosso trabalho e, quem sabe, conseguirmos novos lares para os pets”, afirma o secretário de Proteção e Bem-Estar Animal, Marco Antônio Azevedo.

Desde 2017, o município realizou mais de 100 feirinhas de adoção e garantiu novos lares para mais de 1,4 mil animais. Além das feirinhas presenciais, a Prefeitura incentiva a adoção online pelo aplicativo ′Petis′. Com a ferramenta instalada, é possível conhecer os animais e solicitar a adoção.

Serviço:

O que: Feirinha de Adoção e Entrada dos Pets

Quando: Domingo, 26, a partir das 14h

Onde: Estádio Willie Davids

Inf. e fotos:Murillo Saldanha / PMM