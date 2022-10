“Para Sempre Meio Ambiente” exalta a importância da natureza para cerca de 768 crianças em Maringá

Nos dias 1º, 2 e 3 de agosto de 2022, o projeto “Para Sempre Meio Ambiente” foi apresentado com entrada gratuita nas escolas; Escola Municipal Ruy Alvino Alegretti, Escola Municipal Pastor João Barbosa de Macedo e Escola Municipal Milton Santos em Maringá, Pr. Nos mesmos dias, foram realizadas oficinas gratuitas de artes cênicas, que trabalharam a expressão corporal, com jogos rítmicos e percussão corporal, os exercício de voz e entonações, confecção de adereços e objetos cênicos, encenação, além de refletir poeticamente sobre as emoções relacionadas ao tema da peça.

Cerca de 768 crianças puderam assistir ao espetáculo, que busca inspirar as crianças a refletirem sobre a importância de preservar a natureza para garantir a sobrevivência das próximas gerações. E logo após, puderam participar das oficinas que usaram as técnicas de artes cênicas para refletir sobre as temáticas da peça.

Viabilizado pela Lei Federal de Incentivo à Cultura, o projeto “Para Sempre Meio Ambiente” apresenta um espetáculo infantil feito para crianças de 04 a 12 anos, além de oficinas de artes cênicas destinadas a refletir sobre os temas da peça e vivenciar técnicas de artes cênicas, colaborando com a socialização e desenvolvimento de habilidades socioemocionais.

Nesta cidade, o projeto é apoiado através da Incentiv.me, e patrocinado pela Gelita do Brasil, empresa que atua e investe em projetos sociais com foco em educação, meio-ambiente e esportes, apoiando a comunidade ao seu redor.

Sobre a GELITA

A GELITA é líder na fabricação e fornecimento de gelatina e colágeno. Com sede em Eberbach, Alemanha, possui três unidades no Brasil – Cotia (SP), Mococa (SP) e Maringá (PR). Presente nos cinco continentes, a empresa fornece para clientes ao redor do mundo produtos da mais alta qualidade, profundo conhecimento técnico e soluções inovadoras. Com mais de 140 anos de história, mais de 20 sites em todo o mundo e uma equipe altamente especializada, está inserida em nosso dia a dia em diversos produtos. O longo histórico de inovação é um dos principais diferenciais da empresa familiar que busca continuamente por novas soluções para os segmentos de alimentos, farmacêutico, saúde e nutrição e aplicações técnicas.

Sobre a Incentiv.me:

A Incentiv.me é uma startup de inovação tributária, que oferece produtos e serviços para todo o ecossistema das leis de incentivo. No mercado desde 2018, a startup já mobilizou mais de R$150 milhões para 380 projetos, impactando diretamente mais de 100 mil pessoas. A Incentiv.me é a única no mercado a oferecer soluções de ponta a ponta do processo, atuando desde o mapeamento de potencial a ser incentivado até os relatórios de monitoramento. Recentemente, a Incentiv.me recebeu um investimento de R$10 milhões das redes Anjos do Brasil, BR Angels, Harvard Angels, Insper Angels e Malbec Angels – Sitawi Finanças do Bem e Synthase Impact Ventures, holding de investimentos em negócios de impacto socioambiental.

Um trabalho importante desenvolvido pela Incentiv.me é a conscientização sobre o melhor uso dos impostos, oferecendo um diagnóstico para que as empresas descubram seu potencial de incentivo nas leis de forma gratuita. Além disso, qualquer proponente com projeto aprovado em lei de incentivo pode se cadastrar na plataforma Incentiv.me para participação dos processos seletivos.

Sobre o Ministério: Principal ferramenta de fomento à Cultura do Brasil, a Lei de Incentivo à Cultura contribui para que milhares de projetos culturais aconteçam, todos os anos, em todas as regiões do país. Por meio dela, empresas e pessoas físicas podem patrocinar espetáculos – exposições, shows, livros, museus, galerias e várias outras formas de expressão cultural – e abater o valor total ou parcial do apoio do Imposto de Renda. A Lei também contribui para ampliar o acesso dos cidadãos à Cultura, já que os projetos patrocinados são obrigados a oferecer uma contrapartida social, ou seja, eles têm que distribuir parte dos ingressos gratuitamente e promover ações de formação e capacitação junto às comunidades. Criado em 1991 pela Lei 8.313, o mecanismo do incentivo à cultura é um dos pilares do Programa Nacional de Apoio à Cultura (Pronac), que também conta com o Fundo Nacional de Cultura (FNC) e os Fundos de Investimento Cultural e Artístico (Ficarts). Essas ações são patrocinadas pela empresa Gelita do Brasil.

O projeto “Para Sempre Meio Ambiente” é uma realização do Ministério do Turismo via Secretaria Especial de Cultura com produção da Sancell.