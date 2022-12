Parque do Japão inaugura decoração e iluminação especial de Natal neste sábado, 3

Uma das principais atrações da campanha de Natal ′Maringá Encantada′, a iluminação e decoração do Parque do Japão será inaugurada neste sábado, 3, às 20h. Serão cerca de 60 mil m² de área de jardins e convivência decorados, com mais de 70 mil metros de cordões de luzes. A principal novidade é um túnel de bambu, em referência à cultura oriental, além de agenda cultural. A entrada para o público é gratuita.

A inauguração da decoração de Natal do Parque do Japão contará com a presença do prefeito Ulisses Maia, secretários municipais e convidados. O evento também terá apresentações do Coral do Luz Amor, da Big Band Natalina e a chegada do Papai Noel.

O Parque do Japão estará aberto durante a ′Maringá Encantada′ das 9h às 23h, com a decoração natalina acesa a partir das 19h30 diariamente. Além da bela decoração, o Parque também estará com o restaurante e loja de souvenires abertos para a comunidade.

A Prefeitura de Maringá informa que nos dias 24, 25 e 31 de dezembro e 1º de janeiro de 2023 o Parque do Japão estará fechado.

Confira o cronograma:

• 19h – Coral do Luz Amor

• 19h20 – Big Band Natalina

• 19h30 – Chegada do Papai Noel

• 19h40 – Acendimento das luzes da decoração natalina