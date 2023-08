Pelo quarto ano consecutivo, Câmara de Maringá é eleita a mais eficiente do Sul do Brasil

A Câmara Municipal de Maringá foi, mais uma vez, destaque no Ranking Nacional de Competitividade dos Municípios, divulgado pelo Centro de Liderança Pública (CLP) na quarta-feira (23), em Brasília. O ranking avalia a gestão da qualidade dos recursos públicos, considerando o custo da função legislativa por município. De acordo com o Sistema de Informações Contábeis e Fiscais do Setor Público Brasileiro (SICONFI), o custo da função legislativa é a razão entre o custo da função legislativa e a receita corrente líquida da administração pública municipal.

Segundo as escalas criadas pelo ranking – para avaliar municípios de mesmo porte (de 300 a 500 mil habitantes), a Câmara de Maringá é a primeira colocada entre os municípios da região Sul, disputando contra mais sete municípios, e a décima colocada no Brasil, considerando todos os 46 municípios do mesmo porte. A nota do legislativo subiu de 81,32 pontos, registrados no ano passado, para 81,96 pontos.

O Ranking Nacional de Competitividade analisou 411 municípios brasileiros com população superior a 80 mil habitantes, em indicadores relacionados à saúde, economia, qualificação dos servidores, transparência municipal e eficiência legislativa.

O presidente da Câmara Municipal de Maringá, Mário Hossokawa, conta que já esperava por esse resultado. “Estar no topo desse ranking é uma honra muito grande, mas não é novidade, pelo trabalho que a gente vem realizando ao longo de vários anos. Já é de conhecimento de todos que a Câmara de Maringá é referência em economia de recursos públicos, que reduzem o custo da função legislativa”, explica.

Hossokawa exalta, também, a atuação dos parlamentares. “Estamos vendo os vereadores muito preocupados com todas as questões importantes para a nossa cidade. Isso nós observamos pelas indicações, pelas proposituras e pelo número de requerimentos, que é uma forma de fiscalizar o executivo.”, diz.

De acordo com ele, a qualidade do corpo técnico da casa também influencia no resultado positivo. “As sessões acontecem, também, graças ao trabalho realizado pelos servidores ao longo da semana, que auxiliam na elaboração de projetos e requerimentos. Os setores administrativo, legislativo e jurídico sempre trabalham em sintonia com os gabinetes, e aí o resultado vem”, explica.

“Nós vamos continuar com essa mesma disposição para que a população seja bem servida, e para que continuemos, sempre, em primeiro lugar em eficiência”, finaliza o presidente.