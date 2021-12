PF faz prisão em condomínio de Maringá

A Polícia Federal esteve no final da tarde de hoje no Condomínio Deltaville 1, na avenida Guedner, em Maringá, para cumprimento de mandados de prisão e busca e apreensão.

O alvo é um empresário, acusado de envolvimento com receptação e desmanche, informação não confirmada pela PF. Em dezembro de 2008 o mesmo empresário foi acusado de praticar ao menos 12 crimes, furtando 12 baterias estacionárias, retiradas de armários da GVT (hoje, Vivo). (inf Angelo Rigon)