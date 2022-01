Polícia Civil faz operação em Maringá contra sonegação

A Polícia Civil do Paraná está nas ruas de Maringá desde as primeiras horas da manhã para cumprir 46 ordens judiciais contra um grupo criminoso envolvido em esquema de sonegação impostos estaduais. Estima-se que o prejuízo gerado aos cofres públicos seja de R$ 12,5 milhões. São oito mandados de prisão, 19 de busca e apreensão, 18 de sequestro de veículos e um arresto de imóvel. Nenhum nome de envolvido no esquema foi divulgado à imprensa.

Os criminosos agiam abrindo empresas em nomes de laranjas. Na medida em que os débitos tributários eram cobrados pela Receita Estadual, outras empresas eram abertas gerando um ciclo de abertura e fechamento de firmas para burlar o pagamento de impostos.

As investigações tiveram início há oito meses. Durante as diligências, a PCPR descobriu que o grupo criminoso atuava com o esquema de sonegação de impostos há mais de oito anos, causando prejuízo milionário aos cofres públicos.

A associação criminosa ainda é investigada pela prática de estelionatos contra instituição financeira. Os criminosos conseguiam liberações de créditos, que eram utilizados posteriormente para a aquisição de bens, sem que fosse feito o pagamento dos valores acordados em contrato.

Os investigados podem ser indiciados pelos crimes de associação criminosa, falsidade ideológica, crimes contra a ordem tributária, estelionato e lavagem de dinheiro. (AEN)