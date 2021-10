Policial Federal é agredido por travestis durante desentendimento na Avenida Colombo em Maringá

Uma confusão envolveu travestis que fazem ponto na avenida Colombo com um policial federal. Na discussão um dos travestis conseguiu apanhar a arma do policial que caiu no chão, e apontou para o agente da PF. O policial foi agredido com a coronha da arma, tendo três dentes quebrados após a agressão. Ele foi socorrido e encaminhado ao hospital pelo Siate.

Policia Civil e Federal investigam o caso.