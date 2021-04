Policial participava de festa clandestina em Maringá

Um policial militar participava da festa clandestina no Jardim Monções, ontem à noite em Maringá, flagrada pelo GGI após denúncias. Mais de vinte carros estavam estacionados na rua sem saída e mais de 70 pessoas participavam da aglomeração.

O PM (de camiseta branca) estava a paisana e portava uma pistola na cintura. Ele estava agitado, não usava máscara de proteção e o flagrante deu-se após o toque de recolher. Ele foi fotografado por diversas pessoas por estar cambaleante e com a voz pastosa; ele tentou sair da festa dirigindo seu carro. O comando da Polícia Militar determinou a instauração de procedimento administrativo disciplinar para apurar os fatos, com base no que foi documento no momento da vistoria realizada pelo GGI, com apoio policial. (inf Angelo Rigon)