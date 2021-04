Política em Destaque

NO LOCAL

O Restaurante Popular da Prefeitura de Maringá voltará a atender com consumo no local, além da entrega de marmitas a partir desta segunda, 19. São ofertadas até 1.200 refeições por dia no valor de R$ 3 cada. Podem ser adquiridas até 4 marmitas por pessoa. O horário de funcionamento do restaurante será das 11h até às 14h. As medidas de controle e prevenção serão exigidas e deverão ser respeitados distanciamento, uso adequado de máscaras e álcool em gel. O local funcionará com 50% da capacidade. O cardápio é elaborado por nutricionista, com arroz, feijão, carne, salada ou legume e frutas.

DISPUTA ACIRRADA



A próxima eleição acontece em dois de outubro de 2022, mas a grande disputa vem sendo para saber quem será o próximo vice de Ratinho Junior (PSD). O prefeito de Maringá, Ulisses Maia (PSD) vem ganhando força na capital do estado e os outros nomes seriam de: Cida Borghetti (PP), Guto Silva (PSD), Alexandre Curi (PSB), Eduardo Pimentel (PSD), Leonaldo Paranhos (PSD) e o atual Darci Piana (PSD).

BOA INICIATIVA

Sensibilizado com a crise econômica devido a pandemia do novo coronavírus, o município de Floraí, na microrregião de Maringá, instituiu o Programa de Complementação Alimentar. A demanda vai obedecer ao cadastro único do Cras para se enquadrar neste programa. As pessoas que serão beneficiadas retirarão em forma de marmitas em horário de almoço estabelecido previamente. O alimento que será fornecido por uma cantina central e distribuído no salão social do “Bambu”, Vila das Palmas – Centro Comunitário Amália Franckhi Marques. A prefeita Edna Carpine Contin e Adriane Herradon, da Ação Social de Floraí, entendem que é preciso ajudar parte da comunidade que será envolvida no projeto, que chega oportunamente e está garantido para os próximos quatro meses, podendo ser prorrogado ou não, conforme situação da pandemia.

EUFORIA

Acionistas dos bancos americanos Wells Fargo, Goldman Sachs e JP Morgan estão em euforia. Juntas, as instituições reportaram o lucro líquido de 25.8 bilhões de dólares no 1o trimestre de 2021. Os resultados divulgados na última quarta, 14, renovaram o otimismo da Bolsa de Valores de Nova York (New York Stock Exchange), que sente os reflexos da forte retomada econômica. Vale ressaltar que os Estados Unidos vêm financiando incentivos trilionários à economia, estimulado pelo banco central americano, Federal Reserve (FED), liderado pelo competente Jerome Powell.

2ª SECRETARIA NACIONAL

O prefeito Ulisses Maia foi eleito e tomou posse, na manhã de quinta (15), do cargo de 2° secretário nacional da Frente Nacional de Prefeitos (FNP), que realizou sua 79ª reunião geral. A nova diretoria-executiva e conselho fiscal cumprirão a gestão 2021/2023. Edvaldo Nogueira, prefeito de Aracaju (SE), assumiu a presidência da entidade no momento em que o Brasil ocupa o posto de epicentro da pandemia da covidD-19. O assunto foi bastante discutido ao longo da cerimônia, que integrou a programação da reunião virtual.

100%

Avenidas, ruas, praças e toda vila rural. Nada ficou de fora. Em Atalaia, toda a iluminação pública, com quase 4 mil moradores, foi trocada por LED, trazendo mais segurança aos munícipes. “Essa era uma de nossas promessas de campanha, e fico feliz em realizar logo no começo de nosso mandato, isso será apenas o começo” declarou o prefeito Duda.

ECONOMIA

A Assembleia Legislativa do Paraná em parceria com o Governo do Estado lançou na última quarta-feira (14) a segunda edição do Programa Paraná Mais Cidades com a destinação de R$ 500 milhões para investimentos em obras e melhorias nos 399 municípios do Paraná. O maior pacote de recursos para os municípios a fundo perdido deve ser responsável pela geração de 10 mil empregos em todo o estado. Do total de recursos disponíveis, R$ 250 milhões é fruto da economia nas despesas orçamentárias da Assembleia Legislativa do Paraná que serão devolvidos ao caixa do governo.

ASTORGA

Prefeita de Astorga, Suzie Puciello, esteve semana passada na capital do estado em busca de recursos para o município e voltou animada com as reuniões e os investimentos prometidos. Com grande mérito foi destaque em jornal de Cascavel como uma das prefeitas revelações do Paraná.

FLÓRIDA

Pequenas mudanças que já vem dando grandes resultados no município do prefeito Emerson Sette. Prefeitura com nova pintura, roçada em dia e projeto de asfalto no valor de R$1 milhão garantido pelo presidente da Assembleia Legislativa do Parana, Ademar Traiano.

VOLTOU

Valdir Rossoni (PSDB-PR), conhecido político paranaense, vai assumir no dia 27 de abril a vaga de José Schiavinato, que morreu na terça-feira (13) em decorrência da covid-19. Rossoni já foi deputado federal, chefe da Casa Civil no governo estadual de Beto Richa (PSDB) e presidente da Assembleia Legislativa do Paraná (Alep). Em 2018, ele tentou se reeleger como deputado federal, mas não conseguiu.

EM TESTES

A Dominu’s, pizzaria entre as maiores do mundo, iniciou testes com entregas usando carros autônomos. Em parceria com a start-up Nuro, validou o primeiro protótipo em Houston, Texas. Clientes podem monitorar o trajeto pelo aplicativo e receber o pedido diretamente no veículo, após inserir uma senha. Muito interessante!

SERÁ?

O grande objetivo do Podemos em 2022 é reeleger o senador Alvaro Dias. Mas, é possível que faça mais do que isso e até lance candidato a governador, que tudo indica seria o senador Flávio Arns. Ainda modesto na representação na Assembleia Legislativa, nas Câmaras Municipais em prefeituras, o Podemos procura fortalecer sua base política estadual.

VAI PROCESSAR

O ex-governador Beto Richa disse a amigos que vai processar Elias Lima, ex-prefeito de Engenheiro Beltrão, que o chamou de “vagabundo” num grupo de mensagens que reúne profissionais e veículos de comunicação de várias cidades do Paraná.

ACOMPANHANDO

No sábado (17), o Secretário de Estado da Saúde, Beto Preto, esteve no município de Jardim Alegre (Vale do Ivai) acompanhando as estratégias de aplicação das doses da vacina e atendendo às reivindicações. “A primeira dose é importante. A segunda é fundamental, porque é ela que garante o fechamento do esquema vacinal e a imunidade. Por isso, mesmo que a vacina acabe para a primeira dose, as pessoas devem ficar atentas para o dia da segunda aplicação”, reafirmou o secretário.

ÚLTIMA

A estreia do Maringá Futebol Clube no Estádio Willie Davids na temporada 2021 do Campeonato Paranaense foi confirmada, na sexta-feira (16), pela Federação Paranaense de Futebol (FPF). A partida será no domingo, 25 de abril, às 16h, contra o Operário, de Ponta Grossa. Será a primeira apresentação oficial do Tricolor na Cidade Canção após o retorno à divisão de elite do estadual.