Ponte começa a ser construída

Começaram as obras da ponte sobre o ribeirão Pinguim, no limite entre Maringá e Sarandi, na avenida Mário José de Farias Ferraz. Os estudos da obra começaram em junho de 2020 e em 2021 foram prometidos os recursos pelo governo do estado.

Os recursos são de emenda parlamentar (a fundo perdido) e serviriam para duas pontes em concreto armado/protendido, além de obras complementares, no valor total de R$ 3.116.880,6, conforme acordo entre o município e a Secretaria de Infraestrutura e Logística do Paraná. (inf Angelo Rigon)