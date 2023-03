Prefeito Ulisses Maia cumpre agenda em Brasília em busca de investimentos para Maringá

O prefeito Ulisses Maia cumpre agenda em Brasília (DF) nesta segunda, 13, e terça-feira, 14, na 84ª Reunião Geral da Frente Nacional dos Prefeitos (FNP). O encontro debateu investimentos e melhorias nas áreas da saúde, educação, transporte coletivo, inovação, entre outros temas.

“Na manhã desta segunda, tivemos reuniões com a presidente da Caixa Econômica, ministros, prefeitas e prefeitos de todo o Brasil, debatendo pautas importantes para as cidades, que ajudam a fortalecer nossa região no cenário estadual e nacional. Além disso, iremos debater sobre recursos e investimentos para nossa cidade ao longo da semana”, destacou o prefeito Ulisses Maia.

Além disso, na noite desta segunda-feira, 13, durante o encontro, o prefeito Ulisses Maia foi reeleito 2º secretário nacional da Frente Nacional dos Prefeitos.

Saúde – O secretário de Saúde, Clóvis Melo, e a secretária da Agência Maringaense de Regulação (AMR), Maria da Penha Marques Sapata, também cumprem agenda em Brasília nesta terça, 14, e quarta-feira, 15. Eles farão uma visita técnica na área de Oncologia do Hospital da Criança de Brasília. Posteriormente, irão debater com o secretário nacional de Atenção Especializada à Saúde, Helvécio Magalhães sobre o Hospital da Criança de Maringá, que deverá funcionar com recursos municipais, estaduais e federais, bem como sobre o estudo para concessão da unidade.