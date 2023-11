Prefeitura abre inscrições para cursos gratuitos de pilotagem de drone, redes sociais e programação

Investir em qualificação profissional para jovens e adolescentes é promover a inclusão social e facilitar o acesso ao mercado de trabalho. Com o programa ′Jovem Digital′, a Prefeitura de Maringá, por meio da Secretaria de Juventude, Cidadania e Migrantes, oferece capacitações gratuitas nas áreas de tecnologia e comunicação. Nesta segunda-feira, 6, o município abre inscrições para novas turmas dos cursos gratuitos de pilotagem de drones, lógica de programação e criação de mídias para redes sociais.

As capacitações são voltadas para adolescentes ou jovens de Maringá com idades entre 14 e 29 anos. Os candidatos precisam ter estudado em escola pública ou em escola particular com bolsa integral; inscrição no Cadastro Único; e renda familiar de até três salários mínimos. Os interessados podem fazer a inscrição até 10 de novembro pela internet (clique aqui para acessar o formulário). A Secretaria de Juventude, Cidadania e Migrantes realizará a pré-seleção dos candidatos que preencherem os critérios. As capacitações ocorrerão no Centro da Juventude, localizado no Conjunto Borba Gato, ou na sede do Senac.

A secretária de Juventude, Cidadania e Migrantes, Ana Nerry, destaca a importância do programa para a qualificação profissional. “São cursos diferentes, conectados ao que há de mais moderno e às novas exigências do mercado de trabalho. É fundamental que os jovens e adolescentes estejam preparados e possam desenvolver habilidades tecnológicas e digitais”, explica. Desde o início do ′Jovem Digital′, mais de 100 pessoas participaram das capacitações.

Confira os cursos do ′Jovem Digital′:

Pilotagem de drones

Requisito: 16 anos ou mais e ensino fundamental completo

Carga horária: 21 horas

Quando: 17/11 a 23/11 (aulas no período da manhã, das 8h às 12h)

Onde: Centro da Juventude

Lógica de programação

Requisito: 14 anos ou mais e ter concluído no mínimo o 6º ano do ensino fundamental

Carga horária: 30 horas

Quando: 20/11 a 11/12 (aulas no período da tarde, das 14h às 17h)

Onde: Senac (Av. Colombo, 6225 – Zona 7)

Criação de mídias para redes sociais

Requisito: 16 anos ou mais e ter concluído no mínimo o 6º ano do ensino fundamental

Carga horária: 21 horas

Quando: 20/11 a 4/12 (aulas no período noturno, das 19h às 22h)

Onde: Senac (Av. Colombo, 6225 – Zona 7)