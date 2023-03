Prefeitura abre licitação para venda de 50 novos terrenos no Parque Industrial

A Prefeitura de Maringá anuncia a abertura de um novo edital de licitação para a venda de 31 itens, o que que corresponde a 50 terrenos, no Parque Industrial Felizardo Meneguetti, próximo ao Aeroporto Regional. O valor do metro quadrado varia de R$ 170 a R$ 490, dependendo da localização. A licitação está agendada para o dia 28 de abril, às 9h.

Para participar da licitação, é necessário que a empresa que ainda não possua cadastro no Sistema Eletrônico de Informações (SEI) faça o protocolo de enquadramento até 20 dias antes da licitação, com informações como a contratação de empregados, investimentos, ramos de atividade, entre outros. A documentação é analisada pelo SEI e os habilitados são comunicados.

O secretário de Trabalho, Renda e Agricultura Familiar (SeTrab), Francisco Favoto, explica que, em alguns casos, é colocado mais de um terreno em um mesmo item para que o lote contemple empresas de grande porte. Ele destaca que o parque segue atraindo novas empresas e investimentos.

“Já são 20 milhões de investimento, nesta administração, para transformar Maringá em uma cidade ainda mais tecnológica, de grandes oportunidades de emprego e crescente desenvolvimento. Já são 261 terrenos vendidos”, disse Favoto. As empresas habilitadas recebem benefícios do Programa de Desenvolvimento Econômico de Maringá (Prodem), da lei municipal nº 11.584/2022. Entre os benefícios está o subsídio entre 60% e 90% na aquisição do terreno, isenção do ISS da construção civil, isenção do IPTU por 10 anos, serviço de terraplanagem e 50% de desconto no ITBI.

O Parque Industrial tem 2,5 milhões m² e conta com 386 terrenos com 261 lotes vendidos para 141 empresas. Dessas, oito estão operando, sete em fase de construção, 12 aguardando terraplanagem e o restante com documentação em trâmite. Entre as atividades dos novos empreendimentos estão agricultura, metais, transportes, frigorífico, usinagem, eletrônicos, estamparia, papelaria, letreiros, luminosos, peças automotivas, comunicação visual, ar-condicionado, embalagens plásticas, entre outros. Há empresas do Paraná, São Paulo, Argentina e China.

Os interessados podem entrar em contato com a Secretaria de Trabalho, Renda e Agricultura Familiar (SeTrab) pelo telefone (44) 3221-7783 ou e-mail setrab_parquesindustriais@maringa.pr.gov.br

Inf. Cibele Chacon

foto: Mileny Melo