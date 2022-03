Prefeitura de Maringá vistoria andamento das obras na Praça Napoleão Moreira da Silva

A Prefeitura de Maringá avança nas obras da reforma da Praça Napoleão Moreira da Silva, no centro da cidade. O cronograma está em dia, conforme vistoria da Prefeitura. Nesta semana as frentes de trabalho estão com foco na terraplanagem e nas casas das bombas dos chafarizes, uma das novidades do projeto. A praça terá dois chafarizes que atrairão a atenção de quem passar pelo local após a reforma.



A secretária de Obras Públicas de Maringá, Érica Guimarães, vistoriou as obras no começo da semana, juntamente com a Proec Engenharia, empresa vencedora da licitação. O investimento é de R$ 3,7 milhões e a previsão de entrega da praça reformada é em agosto desse ano.

NOVIDADES – A Praça Napoleão Moreira da Silva é uma das mais centrais da cidade, ficando entre as avenidas Brasil e Duque de Caxias e as ruas Santos Dumont e Basílio Sautchuk. O projeto prevê diversas melhorias e novos equipamentos.

Além dos chafarizes, terá uma fonte aquática, Academia da Terceira Idade (ATI), parquinho, mesas de jogos com área coberta, espaços para feiras e eventos, paraciclos, câmera de vídeo com monitoramento pela Guarda Civil Municipal, iluminação com lâmpadas de led, entre outros para uso gratuito da comunidade.

DETERIORADA – A praça que está em obras, assim como outras antes do projeto da gestão Ulisses Maia de revitalização dos espaços públicos, estava em estado precário. Piso quebrado, com risco de acidentes para pedestres, sem iluminação, entre outros problemas que favorecem a ação de criminosos e prostituição.

Hoje é comum ver nas praças que já foram reformadas famílias passeando, crianças brincando, esportistas se exercitando, local iluminado. E, assim, inibindo a criminalidade.

PRESERVAÇÃO – O Instituto de Pesquisa e Planejamento Urbano de Maringá (Ipplam) e o Patrimônio Histórico, da Secretaria de Cultura, informam que estão mantidos os principais aspectos urbanísticos e históricos da praça.

Entre eles, a preservação do busto do comerciante e vereador Napoleão Moreira da Silva, os bancos curvilíneos de cimento, o platô (parte elevada no centro da praça), a vegetação como palmeiras e arbustos, o desenho e traçado original (que não tem registro oficial de ser no formato do mapa do Paraná e tampouco se parece com o mapa do Estado, conforme mostram sobreposições de imagens e projetos presentes no documento de avaliação), outras estruturas de concreto, entre outros.

HISTÓRIA – A Praça Napoleão Moreira da Silva foi criada no final da década de 1940. Porém, somente em 1962 foi urbanizada, com projeto do arquiteto José Augusto Bellucci, que assina outros pontos de Maringá, como a Catedral Nossa Senhora da Glória.