Prefeitura finaliza melhorias na Avenida Paranavaí e inicia recapeamento em 5 km na Avenida José Alves Nendo

Os serviços de recapeamento asfáltico seguem avançados pela cidade com melhorias em diversas ruas e avenidas. Na sexta-feira, 20, a Prefeitura de Maringá, por meio da Secretaria de Infraestrutura (Seinfra), iniciou recapeamento em trecho de 5 km da Avenida José Alves Nendo, entre a Praça Abílio Nagib Neme e a Avenida Francisco Ferreira de Miranda.

Com empresa terceirizada, o município iniciou as obras de recapeamento no cruzamento da Avenida José Alves Nendo com a Avenida Senador Petrônio Portela, no sentido Contorno Sul até a Praça Praça Abílio Nagib Neme. Na sequência, o serviço será realizado no sentido da praça até a Avenida Francisco Ferreira de Miranda. Devido às obras, há interdições parciais por quadra na avenida, conforme andamento do trabalho.

Além da região Sul, o município segue com recapeamento em 6 km na Avenida Sophia Rasgulaeff, entre as avenidas Guaiapó e Pedro Taques, na Zona Norte. A secretária de Infraestrutura, Maria Lígia Guedes, afirma que as obras garantem melhorias na mobilidade urbana e facilitam o acesso da comunidade aos equipamentos públicos.

“Na Avenida José Alves Nendo estamos com uma grande força-tarefa. As equipes realizam recape com recomposição de pavimento e fresagem, o que representa um serviço mais profundo. Além disso, as galerias são limpas para garantir o escoamento da água”, afirmou a secretária de Infraestrutura. Após a conclusão do recapeamento na avenida, a Prefeitura também realizará a recomposição dos meios-fios, cavaletes e tampas de boca de lobo.

Apenas neste mês, o município realiza ou já finalizou recapeamento asfáltico em 21 km. Além das avenidas Sophia Rasgulaeff e José Alves Nendo, que estão com o serviço em andamento, os trabalhos foram finalizados em toda a extensão da Avenida Paranavaí, no trecho de 7 km entre a Avenida Brasil e a Rotatória Yamaguchi; e no trecho de 3 km da Avenida Doutor Alexandre Rasgulaeff, entre as avenidas Tuiuti e Lucílio de Held.

Convênios – A Prefeitura de Maringá, por meio da Secretaria de Obras Públicas, também realizará recapeamento em 26 km, incluindo avenidas centrais e ruas nos bairros. As melhorias fazem parte de convênios firmados entre o município e o Governo do Estado. As obras têm investimento de R$ 16,3 milhões com contrapartida de R$ 2,5 milhões do município.

Um dos convênios, por meio da Secretaria de Estado das Cidades, prevê recape em 7 km de avenidas e intervenções em rampas e calçadas. Os serviços iniciarão em breve com empresa terceirizada. Confira as vias que serão recapeadas:

– Avenida Dr. Alexandre Rasgulaeff, entre a Praça Atleta Reinaldo Guanaes Bittencourt Filho e a Avenida Pioneiro Antônio Franco de Morais; entre a Rua João Luiz Dias e a Praça Emygdio de Britto e entre a Praça Emygdio de Britto e a Rua Pará;

– Avenida Cidade Leiria, entre a Praça José Bonifácio e a Praça Manoel Ribas;

– Acesso marginal a Rua Estados Unidos até a Avenida Henrique Bula;

– Avenida Governador Parigot de Souza, entre a Avenida Brasil e a Avenida Tiradentes;

– Avenida João Paulino Vieira Filho, entre a Avenida Duque de Caxias e Avenida Bento Munhoz da Rocha Netto.

Outros três convênios firmados entre o município e o Governo do Estado, por meio da Secretaria de Estado de Infraestrutura e Logística, preveem 19 km de recapeamento asfáltico em 14 bairros. As melhorias já são realizadas por empresa terceirizada nos bairros Parque Hortência, Parque Avenida, Parque Residencial Cidade Nova, Residencial Copacabana I, Residencial Copacabana II, Conjunto Residencial Herman Moraes de Barros, Jardim Paraíso, Jardim Kakogawa, Parque das Grevíleas I, Parque das Grevíleas II, Parque das Grevíleas III, Jardim Vitória, Parque das Bandeiras e Parque Residencial Quebec.