Prefeitura formaliza venda de 45 terrenos para 21 empresas que se instalarão no Parque Industrial

Geração de emprego e renda, atração de investimentos, produção de bens e serviços e criação de soluções inovadoras são contribuições que o Parque Industrial Felizardo Meneguetti oferece para Maringá. A Prefeitura de Maringá, por meio da Secretaria de Trabalho, Renda e Agricultura Familiar (Setrab), assinou nesta segunda-feira, 18, o contrato de venda de mais 45 terrenos para 21 empresas que se instalarão no local.

A previsão é que a implantação das novas empresas gere 620 novos postos de emprego na cidade. As empresas são dos ramos de comércio atacadista, fabricação de peças e acessórios para veículos, indústrias de produtos alimentícios, transportadoras, prestação de serviços e fábricas de produtos diversos.

“Maringá é um forte polo econômico e com diversificação de setores. Com incentivo e apoio às empresas, atraímos novos investidores para nossa cidade, fomentamos a economia e geramos emprego e renda para a nossa população”, destaca o prefeito Ulisses Maia.

As empresas que se instalam no local recebem incentivos da Prefeitura, como a isenção de dez anos do Imposto Predial e Territorial Urbano (IPTU), metade do valor do Imposto de Transferência de Bens Imóveis (IBTI), isenção do Imposto Sobre Serviços (ISS) da construção civil e alienação do imóvel subsidiado e terraplanagem do terreno da construção.

Desde 2017, mais de 980 mil metros quadrados de terrenos do Parque Industrial foram vendidos para 162 empresas por meio do Programa de Desenvolvimento Econômico de Maringá (Prodem). Com funcionamento completo, o Parque Industrial tem projeção de empregar cinco mil trabalhadores.