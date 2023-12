Prefeitura inaugura ampliação da sala de embarque e consolida modernização do Aeroporto de Maringá

A gestão municipal garante o maior processo de modernização da história no Aeroporto de Maringá. Nesta quinta-feira, 14, o vice-prefeito Edson Scabora inaugurou a ampliação da sala de embarque do local, consolidando diversas melhorias contínuas em infraestrutura no local, comodidade aos passageiros e aceleração econômica. Com investimento de R$ 1,6 milhão, a sala de embarque quase duplicou de tamanho e passou a ter 709 m². A capacidade de passageiros por hora foi ampliada em 78%, passando de 662 para 1.182.

Para a obra, o município adotou método construtivo não convencional de estruturas pré-moldadas, o que garantiu mais agilidade, sem interferência no serviço aéreo atual. Durante a inauguração, o vice-prefeito Edson Scabora reforçou que a nova sala de embarque consolida a eficiência do serviço aéreo e a garantia de comodidade aos passageiros. “O processo de modernização do aeroporto é contínuo, com melhorias que garantiram a segunda maior pista de pousos e decolagens do Paraná e diversos avanços. Na nossa gestão, conseguimos zerar o prejuízo financeiro histórico do aeroporto, torná-lo sustentável e um hub logístico”, afirmou.

Com foco na eficiência, economia e sustentabilidade, a gestão municipal finaliza a obra de implantação da usina de energia fotovoltaica no Aeroporto de Maringá, a primeira em um aeroporto regional do Brasil. A estrutura vai abastecer todo o aeroporto com energia sustentável, além de proporcionar economia de aproximadamente R$ 1 milhão anual em energia elétrica.

Em 28 de dezembro deste ano, o aeroporto terá um novo sistema para auxiliar nos pousos e decolagens em dias de chuva ou nevoeiros. O Instrument Landing System (ILS) vai melhorar a operacionalidade com orientações aos pilotos para aproximação da pista, o que evitará o cancelamento de voos. No Paraná, apenas Foz do Iguaçu e Curitiba tem a tecnologia.

Para o superintendente do Aeroporto, Fernando Rezende, a modernização do local é fator fundamental para atração de negócios e desenvolvimento do turismo e economia local. “O aeroporto é referência e considerado o 6º do país em potencial econômico. As melhorias fortalecem não apenas a nossa malha aérea, com atração de novos voos e destinos, mas também o polo econômico da cidade”, disse.