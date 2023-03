Prefeitura presenteia maringaenses com shows de Bruno & Marrone e Mundo Bita na Expoingá

A gestão municipal prepara uma grande festa para o aniversário de 76 anos de Maringá, que neste ano será comemorado em 8 de maio. Para a celebração, a Prefeitura vai presentear a comunidade com o show gratuito da dupla Bruno & Marrone, na noite do dia 8, na Expoingá. Neste ano, de forma inédita, o município também organizou uma segunda atração especial voltada para a criançada, no período da tarde, com a apresentação do Mundo Bita.

Em breve, a Prefeitura vai divulgar o período e locais para retirada dos ingressos. Para acompanhar as atrações, o público deverá retirar o ingresso social mediante a entrega de um quilo de alimento não perecível. Os alimentos arrecadados são encaminhados para o Provopar, que realiza a distribuição para entidades assistenciais da cidade.

No dia 8 de maio, como ocorre tradicionalmente, os portões do Parque de Exposições serão abertos para a comunidade. A entrada será gratuita com arrecadação de um quilo de alimento. Além dos shows na Expoingá, a Prefeitura de Maringá também prepara outras atrações pela cidade em comemoração aos 76 anos da cidade. A programação completa será divulgada em breve pelo município.

“Queremos comemorar, como sempre, o aniversário da nossa cidade ao lado das pessoas, aqueles que ajudam a construir Maringá. Estamos preparando uma festa linda, inclusive com a escolha de atrações pela comunidade”, destaca o prefeito Ulisses Maia. Ele lembra que, além da diversão, as atrações também promoverão a solidariedade com a arrecadação de toneladas de alimentos.

A Prefeitura de Maringá também estará presente na Expoingá com um estande do município. O espaço será usado pelas secretarias municipais para apresentação dos projetos realizados na cidade e prestação de serviços para aproximar a gestão municipal da comunidade. Entre os destaques estarão ações tecnológicas.

Atrações – Apresentação da dupla Bruno & Marrone é garantia de plateia lotada. São 35 anos de carreira artística com 23 discos gravados, entre 1994 e 2019. A dupla foi formada em 1988, em Goiânia (GO), e passou quase uma década formando público entre bares e feiras agropecuárias entre as regiões Sul e Centro-Oeste.

A dupla ganhou o Brasil com o lançamento do primeiro álbum em 1994 e promete animar a plateia maringaense com grandes sucessos como “Dormi Na Praça”, “Choram as Rosas”, “Vida Vazia” e outros. Com mais de 10 milhões de discos vendidos, a dupla também venceu o Grammy Latino em 2002.

Outra atração organizada pela Prefeitura de Maringá, o Mundo Bita vai proporcionar um programa diferente durante a Expoingá para a criançada. O projeto foi criado pelo músico pernambucano Chaps Melo em 2010, unindo música e animação, e reúne mais de 11 milhões de inscritos no Youtube e mais de 3 bilhões de acessos e visualizações em diferentes plataformas na internet.

Desenvolvimento Econômico – A Expoingá será realizada pela Sociedade Rural de Maringá (SRM) entre 4 e 14 de maio no Parque de Exposições Francisco Feio Ribeiro. Serão mais de 15 atrações artísticas na Arena Coberta com line-up eclético, que vai reunir desde sertanejo, funk, gospel até música infantil. A expectativa é que mais de 550 mil pessoas participem do evento.

Além da geração de negócios, que movimenta diversos setores econômicos da cidade como agricultura, comércio, indústria, gastronomia e lazer, a feira também atrai diversos visitantes, o que movimenta o turismo. “É um dos maiores eventos da nossa região e que movimenta toda a economia da cidade. A Prefeitura participará com muitas ações durante a Expoingá”, afirma o vice-prefeito e secretário de Aceleração Econômica e Turismo, Edson Scabora.